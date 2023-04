Marché de Saint-Césaire Les Bujoliers, 1 janvier 2023, Saint-Césaire.

Marché alimentaire autour de l’étang avec de nombreux producteurs locaux.

Chaque 2ème et 4éme samedi du mois…

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Les Bujoliers

Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Food market around the pond with many local producers.

Every 2nd and 4th Saturday of the month.

Mercado de alimentos alrededor del estanque con muchos productores locales.

Cada segundo y cuarto sábado del mes.

Lebensmittelmarkt rund um den Teich mit vielen lokalen Produzenten.

Jeden 2. und 4. Samstag im Monat.

Mise à jour le 2022-03-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge