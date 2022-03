Les Brunchs du dimanche à l’Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche, 17 avril 2022, La Bussière-sur-Ouche.

Les Brunchs du dimanche à l’Abbaye de la Bussière D33 Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche

2022-04-17 12:00:00 – 2022-10-23 17:00:00 D33 Abbaye de la Bussière

La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or La Bussière-sur-Ouche

EUR 65 72 Dans un cadre magnifique, L’Abbaye de la Bussière vous donne rendez-vous pour ses fameux brunchs gourmands.

Vous savourez plats chauds et froids, salés ou sucrés dans une ambiance conviviale et détendue.

Le Chef de Cuisine François Pelletier et sa brigade vous préparent un superbe buffet d’entrées, de délicieux plats à partir de produits frais de saison et tout droit venus de producteurs locaux et de desserts ultra gourmands.

Un véritable moment de partage à savourer en couple, entre amis ou en famille.

Aux beaux jours, vous pourrez profiter de la terrasse et le beau parc avec son petit lac.

+33 3 80 49 02 29

D33 Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche

