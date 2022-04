Les Brunch du Château de Mazelières Espiens, 3 avril 2022, Espiens.

Les Brunch du Château de Mazelières Château de Mazelières 91 route des Contes Espiens

2022-04-03 11:30:00 – 2022-09-25 15:00:00 Château de Mazelières 91 route des Contes

Espiens Lot-et-Garonne Espiens

A partir du 3 avril et durant toute la période estivale, Le Château de Mazelières organise les « Brunch » du Château de Mazelières tous les dimanches de 11h30 à 15h. Les « Brunch » sont organisés sous forme de buffet à volonté proposant une sélection d’entrées, de plats et de desserts de qualité et entièrement fait au Château avec des produits de saison.

Les Brunch du Château de Mazelières se veulent être des événements conviviaux, familiaux et intimistes. La capacité d’accueil est limité à 30 personnes maximum. Réservation conseillée.

+33 5 53 97 24 09

