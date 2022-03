Les Brûlures Médiathèque Marguerite Duras, 15 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Spectacle de trapèze, musique électronique et poésie, par la compagnie Punto y Trazo, dans le cadre du Festival Du Haut des Cimes de Ménilmontant (6-19 juin 2022)

Un musicien compositeur et un poète trapéziste suspendu à un portique de six mètres de haut exploitent un moment ensemble, entre spectacle, concert et blabla brûlant.

La compagnie Punto y Trazo (point et trait) est une compagnie de cirque contemporain fondée par Pablo de Carlo et David Lynch en 2018 au Mans (72). Elle défend un cirque qui se veut proche de l’humain, avec un accent mis sur les univers intimistes, une mise en valeur de l’endroit où force et fragilité se retrouvent, et où les images proposées invitent chaque spectateur à trouver sa place.

Tout public – à partir de 8 ans

Dans le cadre du Festival Du haut des cimes de Ménilmontant, du 6 au 19 juin 2022.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib

Cirque;Enfants;Musique

Thomas Brousmiche