Les brûlures La Fonderie, 11 février 2022, Le Mans.

Les brûlures

La Fonderie, le vendredi 11 février à 15:00

« Les brûlures » est un spectacle qui peut se passer à plusieurs endroits et s’érige comme un cocon, une sorte de cage heureuse où l’on ne ferme pas à clef, au milieu d’une place (mais aussi dans un coin) ou dans une médiathèque ou devant un théâtre ou ailleurs encore. Là, une sorte de pyramide en fer avec un homme suspendu et un autre aux alentours qui invente des musiques au gré des mouvements du corps et des paroles poétiques. Autour, le public, témoins empathiques de ces histoires d’amour et pièce indispensable à la carapace de ce cocon.

5 euros

Pablo de Carlo, un poète trapéziste suspendu à un portique de six mètres de haut et Romain Loiseau, un musicien-compositeur exploitent un moment ensemble entre spectacle, concert et blabla brûlant.

La Fonderie 2 rue de La Fonderie 72000 Le Mans Le Mans saint pavin des champs Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T15:00:00 2022-02-11T15:50:00