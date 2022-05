Election Miss Centre Bretagne – Fête des Courses Hippodrome de Maure de Bretagne Les Brulais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Brulais

Election Miss Centre Bretagne – Fête des Courses Hippodrome de Maure de Bretagne, 15 mai 2022 12:30, Les Brulais. Dimanche 15 mai, 12h30 Sur place Entrée 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans L’hippodrome de Maure de Bretagne organise l’élection de Miss Centre Bretagne, des courses de Trot, des animations pour les enfants, un exposition d’artisans. L’hippodrome de Maure de Bretagne organise l’élection de Miss Centre Bretagne le 15 mai 2022. Les candidates doivent habiter dans les trois départements bretons : l’Ille et Vilaine, le Morbihan et les Côtes d’Armor. Elles ont jusqu’au 6 mai pour s’inscrire auprès de l’Agence 53×11. Cette année, les candidates défileront en robe de mariée. Le public pourra voter pour sa miss préférée. La Miss Centre Bretagne élue pourra participer à l’élection Miss Bretagne et peut-être Miss France. Sarah Conan, Miss Bretagne 2021 sera également présente.

Le dimanche 15 mai, il y aura également des courses de Trot, des animations pour les enfants, un exposition d’artisans et le bien-être équin sera également à l’honneur. Après deux années de sélection des candidates à Huis Clos, une très belle journée festive et familiale se prépare à l’hippodrome de Maure de Bretagne.

Entrée 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. Billetterie sur place ou sur HelloAsso. Renseignements 02 99 34 83 48. Hippodrome de Maure de Bretagne Hippodrome des Bruyères, 35330 Val d’Anast 35330 Les Brulais Maure-de-Bretagne Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 12h30 à 18h00

Détails Heure : 12:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Les Brulais Autres Lieu Hippodrome de Maure de Bretagne Adresse Hippodrome des Bruyères, 35330 Val d'Anast Ville Les Brulais lieuville Hippodrome de Maure de Bretagne Les Brulais Departement Ille-et-Vilaine

Hippodrome de Maure de Bretagne Les Brulais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-brulais/

Election Miss Centre Bretagne – Fête des Courses Hippodrome de Maure de Bretagne 2022-05-15 was last modified: by Election Miss Centre Bretagne – Fête des Courses Hippodrome de Maure de Bretagne Hippodrome de Maure de Bretagne 15 mai 2022 12:30 Hippodrome de Maure de Bretagne Les Brulais Les Brulais

Les Brulais Ille-et-Vilaine