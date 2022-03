Les Bruissonnantes Théâtre le Hangar, 17 mars 2022, Toulouse.

Les Bruissonnantes

du jeudi 17 mars au samedi 19 mars à Théâtre le Hangar

### Poésie, musique et performances Créé en 2012, Les Bruissonnantes est un **festival** dédié aux **écritures contemporaines** mises en voix, en espace et en mouvement par leurs auteurs. Organisé **dans le cadre du Printemps de Poètes**, le festival vise à faire de la poésie la plus exigeante une expérience sensible à partager. Cette nouvelle édition se déroule au théâtre Le Hangar autour de la thématique : l’éphémère. ### Programmation **Jeudi 17 mars à 21h00** : spectacles de Le Quan Ninh (percussionniste), François Durif (auteur performeur), et No Noise No Reduction (trio de saxophones basse) **Vendredi 18 mars à 19h00** : table-ronde avec des artistes du festival et avec la participation de Fabrice Caravaca pour les éditions du Dernier Télégramme – en direct sur radio Canal Sud **Vendredi 18 mars à 21h00** : spectacles de Sébastien Lespinasse (poète), Damien Schultz (poète performeur), et Marc & Olga (comédienne et auteur) **Samedi 19 mars à 19h00** : conférence de Yves Le Pestipon librement inspirée de la thématique annuelle du Printemps des Poètes **Samedi 19 mars à 21h00** : spectacles de Cosima Weiter (poète), Les Parleurs (quintet poématique), et Julien Desprez (guitariste) ![]() ### Plus d’infos [Site web du Théâtre Le Hangar](http://www.lehangar.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 17 au 19 mars 2022

7€ / 5€ / Pass 3 jours à 15€

Théâtre le Hangar 11 Rue des Cheminots, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



