École Maternelle Jules Michelet, le jeudi 24 février à 07:30

Le groupe des bronzés Michelet ont été très bien accueillis au centre lors de la première semaine. Ils ont donc décidé de rester parmis nous et de continuer à nous faire découvrir le monde de la montagne. Malheureusement ils n’ont toujours pas retrouvés toutes leurs affaires de ski, il va donc falloir les aider! On ne s’arrête plus, en avant pour une deuxième aventure à la neige! **Activités du matin:** _Groupe Michelet:_ * Relais de pingouins * Mon empreinte sur la banquise * Pâte à sel _Groupe Moulin:_ * Création de moufles * Hockey **Activités de l’après-midi:** _Groupe Michelet:_ * Jeu Mimes et discussions * Décorations des fenêtres _Groupe Moulin:_ * Création de cadre esquimaux Les vacances continuent! Les bronzés Michelet sont toujours en forme pour cette deuxième semaine afin de nous faire découvrir de nouvelles aventures à la neige! École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T07:30:00 2022-02-24T18:30:00

