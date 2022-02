Les bronzés Michelet font du ski. École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

École Maternelle Jules Michelet, le mardi 22 février à 07:30

C’est parti pour une escapade au Parc Bourghail afin de profiter de la nature! **Activités du matin:** **_SORTIE au Parc Bourghail_** **_Départ : 9H00_** **_Retour : 12H00_** **Activités de l’après-midi:** _Groupe Michelet:_ * Tableau d’hiver * Jeu « cherche et trouve » _Groupe Moulin:_ * Tir à l’arc Les vacances continuent! Les bronzés Michelet sont toujours en forme pour cette deuxième semaine afin de nous faire découvrir de nouvelles aventures à la neige! École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

