École Maternelle Jules Michelet, le mercredi 16 février à 07:30

Et si on allait découvrir les paysages naturels qui nous entoure? Un grand bol d’air fairais du bien à tout le monde. En avant pour la sortie au Parc Majolan! **Activités du matin:** * _Sortie au Parc Majolan._ _Départ du centre 9H30; retour au centre : 11H30._ **Activités de l’après-midi:** _Groupe Michelet:_ * Fabrication saut à ski * Biathlon _Groupe Moulin:_ * Fabrication d’animaux géant de la montagne Les vacances commencent! Les bronzés Michelet viennent nous rendre visite, ils nous emmènent dans leur folle aventure à la neige! École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

