Les brodeuses de son Le parvis Rennes, dimanche 17 mars 2024.

Événement des Champs Libres Dimanche 17 mars, 14h00 1

Du 2024-03-17 14:00 au 2024-03-17 18:30.

Lucile Milliard et Yasmine Abi Saab, deux gardiennes, vous accompagnent dans vos mots et récoltent votre récit pour le transmettre. Dans une caravane, elles enregistrent vos expériences de vie sur le deuil et invitent à se questionner sur nos pratiques individuelles. Quel est le lien à nos défunts Cet espace de l’intime dans l’espace public contribue à replacer le sujet de la mort au cœur de la cité. Si chaque défunt est unique, le sujet de la mort, lui est collectif.

En continu, sans inscription préalable.

Le parvis Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine