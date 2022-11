LES BROCS’ARTS – VIDE GRENIER Lodève, 2 janvier 2022, Lodève.

LES BROCS’ARTS – VIDE GRENIER

rue de la Sous-Préfecture Lodève Hérault

2022-01-02 09:00:00 – 2022-01-02 15:00:00

Lodève

Hérault

Cathy et Thierry vous invitent à venir chiner tous les dimanches matins sur l’esplanade de la sous-préfecture dans une ambiance animée et avec un nouveau concept.

En effet la venue d’artisans locaux , d’artistes et d’associations complètera l’offre du vide grenier.

N’hésitez pas à venir flâner et qui sait, vous dénicherez peut-être une perle rare !

+33 6 95 80 55 70

Broc’arts

Lodève

