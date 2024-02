LES BRIQUES LEGO® EN MODE STREET ART Montpellier, mardi 9 avril 2024.

Un atelier Lego pour les enfants.

A l’aide de briques Lego, on signe son blaze, on fait des dessins, des animaux, des émoticônes, des sigles, de l’architecture… Ce que l’on a envie !

Le tout permettra de réaliser une fresque évolutive et collaborative.

À partir de 6 ans

Gratuit sans inscription

Balcon de Pierresvives (1er étage) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09 16:00:00

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serviceprogrammation@herault.fr

