Les Briques font leur Show Cusset, 26 mars 2022, Cusset. Les Briques font leur Show Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon Cusset

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 19:00:00 Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon

Cusset Allier Cusset EUR 3 3 3ème exposition de Briques LEGO

De nombreuses animations vous attendent ainsi que des boutiques.

Entrée 3€ et gratuite jusqu’à 6 ans

de très beaux Lego à gagner lesbriquesfontleurshow@gmail.com +33 4 70 97 88 56 Espace Chambon 1 rue du Faubourg du Chambon Cusset

