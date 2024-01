Les briques de Loïc Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne, mardi 20 février 2024.

Ouvrez la porte de votre imagination et laissez vous emporter par le bateau papillon ! Une exposition où tout est possible, à partir de quelques briques. L’univers Lego par les yeux et la dextérité de Loïc Brun est chatoyant, onirique, peuplé de personnages fantasques et malicieux. Détournement de formes et recréation de volumes, ainsi naissent un roi, une baleine et des mondes ! Outre les MOC* Loïc expose ses designs, projections graphiques de création. EUR.

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté musee@villeneuve-yonne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00



