[http://www.artsetmusiques.com](http://www.artsetmusiques.com)rigitte PEYRÉ, Soprano Murielle TOMAO, Mezzo Soprano Accompagnées par : Rémy CHAILLAN, Batterie Eric CHALAN, Contrebasse Gérard OCCELLO, Trompette Jean-Christophe SELMI, violon Ludovic SELMI, Piano et arrangements Mise en scène et dramaturgie musicale, Olivier PAULS Venez assister à une comédie musicale de chansons marseillaises. Sous le signe du soleil : Brigitte Peyré (soprano) et Murielle Tomao (mezzo soprano) adaptent leurs voix au registre des comédies musicales de Broadway et c’est le jazz, le swing et la joie de vivre des années folles qui prennent le dessus. Une Comédie Musicale à découvrir en famille et entre amis ! Infos Samedi 25 septembre 2021 | 20h30 Dimanche 26 septembre 2021 | 15h00 VITROLLES – Théâtre de Fontblanche Tarif normal : 15€ Tarif réduit (+abonnés) : 10€ Scolaire & Solidaire : 2€ Une production Arts et Musiques en Provence + d’infos : www.artsetmusiques.com

Théâtre de Fontblanche Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:00:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T17:00:00