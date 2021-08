Marseille Place Villeneuve Bargemond Bouches-du-Rhône, Marseille Les Brigandes du château d’If Place Villeneuve Bargemond Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Place Villeneuve Bargemond, le jeudi 26 août à 21:00

Dans le cadre de l’Eté Marseillais, la Ville de Marseille organise pendant la saison estivale des concerts gratuits, Place Bargemon (Quai du port). Le jeudi 26 août à 21h, venez assister à une comédie musicale de chansons marseillaises. Un vibrant hommage à Vincent Scotto, René Sarvil, Georges Sellers, Henri Allibert… Chansons interprétées par Brigitte Peyré (soprano), et Mureille Tomao (mezzo soprano), accompagnées par Jean-Christophe Selmi (violon), Ludovic Selmi (piano et arrangements), sur une mise en scène d’Olivier Pauls. Proposé par la Ville de Marseille en partenariat avec Arts et musiques en Provence. Entrée gratuite. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Place Villeneuve Bargemond 13002 Marseille

2021-08-26T21:00:00 2021-08-26T23:00:00

