Les Brigades sont wanted Tours

Tours Indre-et-Loire, Tours Les Brigades sont wanted

2021-12-02 17:00:00 – 2021-12-03 01:30:00

Tours Indre-et-Loire Tours 12 EUR Deux jours pour revenir sur les projets Brigades numériques et Wanted TV créés en 2016 (CoopAxis-Artefacts-Espace Passerelles) et en 2011 (Prod Cité) avec des débats, conférence, une expo, des projections, des concerts… Au programme :

2 décembre – Bekar + Dorothée Doyer + Pulkra

3 décembre – Kaleïd + Othman_hmr + Billie Brelok Bateau ivre

