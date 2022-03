Les bricoles : nichoir pour oiseaux Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Les bricoles : nichoir pour oiseaux Plouigneau, 13 avril 2022, Plouigneau.
Ecomusée de Plouigneau 5 Rue de la Gare

2022-04-13 14:15:00

Plouigneau Finistère Cet atelier bricolage destiné aux adultes et enfants (à partir de 6 ans) permettra de fabriquer un nichoir pour les oiseaux. C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les habitudes des oiseaux des jardins. À la fin de l’atelier les participants pourront repartir avec leur nichoir. À savoir : les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte afin de les aider dans la fabrication de leur nichoir. Les places sont limitées, pensez à réserver. contact@ecomusee-plouigneau.fr +33 2 98 79 85 80 http://www.ecomusee-plouigneau.bzh/ Cet atelier bricolage destiné aux adultes et enfants (à partir de 6 ans) permettra de fabriquer un nichoir pour les oiseaux. C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les habitudes des oiseaux des jardins. À la fin de l’atelier les participants pourront repartir avec leur nichoir. À savoir : les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte afin de les aider dans la fabrication de leur nichoir. Les places sont limitées, pensez à réserver. Ecomusée de Plouigneau 5 Rue de la Gare Plouigneau

