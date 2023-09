Les bricolages de Noël Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Si vous aimez dessiner, découper, coller, créer, cet atelier est fait pour vous !

En attendant Noël, en famille ou entre amis, on découpe, on colle, on bricole ! Alors venez avec votre enthousiasme et vos petits doigts habiles, et laissez libre cours à votre imagination.

Samedi 9 décembre de 10h30 à 11h30,

Salle d’animation (niveau +1)

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

