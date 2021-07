Pioggiola Pioggiola Corse, Pioggiola Les Brèves Rencontres Pioggiola Pioggiola Catégories d’évènement: Corse

Pioggiola

Les Brèves Rencontres 2021-08-17 – 2021-08-28 Pioggiola

Pioggiola Corse Pioggiola EUR 850 850 L’ARIA vous propose de travailler pendant 11 jours sur la préparation d’une présentation publique dans les conditions d’une création collective sous la direction de Delphine Cottu et de Sylvain Jailloux, issus du Théâtre du Soleil. dernière mise à jour : 2021-05-28 par

