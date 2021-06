Nyons Nyons 26110, Nyons Les bretons de l’est Nyons Nyons Catégories d’évènement: 26110

Les bretons de l'est 2021-06-19 17:30:00 17:30:00 – 2021-06-19 19:00:00 19:00:00 Médiathèque Départementale Drôme Provençale 9 rue Albin Vilhet

Nyons 26110 Les Bretons de l'Est proposent un véritable spectacle musical humoristique, rythmé etentrainant ! S'inspirant des musiques de l'Est, leur interprétation se révèle plus volcanique que balkanique mddp-nyons@ladrome.fr +33 4 75 26 48 26

