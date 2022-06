LES BRESS’TIVALES La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges La Bresse Première édition des Bress’tivales en partenariat avec la Ville de La Bresse pour commencer l’été en musique…À partir de 18h, petite restauration et buvette accompagnés de reprises de variétés pour vous emmener vers le Rock Festif Celtic des Bézèd’h… De l’énergie à faire trembler nos montagnes sous la magnifique Halle couverte de La Bresse.

Billetterie en ligne dès maintenant : https://my.weezevent.com/les-bresstivales et bientôt chez nos partenaires habituels « Super U et Maison de la Presse » à La Bresse. +33 6 32 50 69 76 music live events

