LES BRESCOUDOS SONT DE RETOUR A VILLENEUVE, 28 août 2022

LES BRESCOUDOS SONT DE RETOUR A VILLENEUVE



2022-08-28 – 2022-08-28

Le rassemblement de motos le plus connu du sud de la France est de retour à Villeneuve !

Tout au long de la journée, et dans toute la ville, vous aurez le plaisir de retrouver les fameux stands de bikers, de vêtements, de barbiers, et un concert sur la place Michel-Solans.

Plusieurs centaines de motos seront exposées autour du cœur de ville pour le plus grand bonheur des amateurs et des photographes.

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

