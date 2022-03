Les braves flammes chapitre 1 : la course du soleil Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Les braves flammes chapitre 1 : la course du soleil Saint-Dizier, 19 mars 2022, Saint-Dizier. Les braves flammes chapitre 1 : la course du soleil Boulevard de Marne Berges de la Marne Saint-Dizier

2022-03-19 06:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 Boulevard de Marne Berges de la Marne

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Votre nouveau défi sportif du printemps. Venez bouger à travers les activités et animations pour petits et grands. Serez-vous assez braves pour relever l’ensemble des dédis qui vous seront proposés tout au long de la journée ? Venez bouger à travers les activités et animations pour petits et grands. A partir de 6h. +33 3 25 07 59 15 Votre nouveau défi sportif du printemps. Venez bouger à travers les activités et animations pour petits et grands. Serez-vous assez braves pour relever l’ensemble des dédis qui vous seront proposés tout au long de la journée ? Boulevard de Marne Berges de la Marne Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Boulevard de Marne Berges de la Marne Ville Saint-Dizier lieuville Boulevard de Marne Berges de la Marne Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Les braves flammes chapitre 1 : la course du soleil Saint-Dizier 2022-03-19 was last modified: by Les braves flammes chapitre 1 : la course du soleil Saint-Dizier Saint-Dizier 19 mars 2022 haute-marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne