2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 16:30:00

On connaît souvent l'Alsace à travers sa fameuse « Route des Vins ». Mais saviez-vous que l'Alsace pouvait également s'enorgueillir d'avoir une « Route des Bières » ? Patrice, votre guide vélo préféré, vous propose de découvrir quelques brasseries artisanales en sa compagnie. Attention, il s'agit d'un parcours exigeant de 70km. Une petite bière ne sera pas de trop dans le bidon en guise de dopant naturel (à consommer avec modération tout de même). Participation minimum de 5 personnes. Attention : sortie non-adaptée pour les VTT, uniquement les vélos de route et les vélos à assistance électrique.

