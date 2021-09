Les Braseros Ruinart Reims, 10 septembre 2021, Reims.

Les Braseros Ruinart 2021-09-10 – 2021-09-10 Champagne Ruinart 4 Rue des Crayères

Reims Marne

UN DÎNER EXCLUSIF À LA MAISON RUINART À REIMS

Au sein du jardin à la française de la propriété, vivez l’expérience d’un dîner au brasero où homards et viandes grillés minute vous seront servis à discrétion.

Ces mets d’exception seront accompagnés de deux verres de champagne au choix parmi les cuvées R de Ruinart, Blanc de Blancs, Rosé, Millésimé 2011.

Animé par un groupe de musique, le dîner comprend également :

– Une assiette apéritive composée de saumon gravlax, jambon des Ardennes, légumes au houmous de betteraves et œufs mayonnaise

– Des légumes grillés et salades de saison à discrétion.

– Une sélection de fromages locaux

– Un duo de desserts composé de salade de fruits et Carrot Cake

La cour d’honneur restera ouverte jusqu’à 1h du matin. Vous pourrez à cette occasion, si vous le souhaitez, déguster d’autres cuvées exceptionnellement proposées à la carte.

Dîner uniquement sur réservation.

Exclusivement les vendredis 10 et 17 septembre.

Minimum de 4 personnes par réservation.

Nombre de places limité !

La soirée se déroulant en extérieur, la Maison se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de pluie.

Le cas échéant, un remboursement sera effectué.

Les vendredis 10 et 17 septembre, venez déguster nos cuvées emblématiques autour d’un dîner au brasero à Reims, à l’occasion du 292ème anniversaire de la Maison.

https://www.ruinart.com/fr-e/experiences/braseros-anniversaires-ruinart-reims

dernière mise à jour : 2021-08-30 par