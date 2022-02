Les Bovary La Comédie de Genève, 28 avril 2022, Genève.

Les Bovary

du jeudi 28 avril au samedi 7 mai à La Comédie de Genève

Les Fondateurs reviennent avec une de ces mises en abyme ludiques et enjouées qu’ils affectionnent. Réunis dans leur cuisine, quatre acteurs et actrices discutent, boivent et mangent, tout en essayant d’élaborer une scénographie : celle de l’adaptation théâtrale de Madame Bovary de Flaubert. Bientôt, les velléités de grandeur du personnage principal vont contaminer le groupe au travail. Frustrée par la platitude de sa vie provinciale aux côtés d’un mari insipide, Emma Bovary se rêve des vies trépidantes par procuration littéraire ou passions adultères. De même, les concepteurs explosent les limites du raisonnable, débrident leur imaginaire collectif et, d’élucubrations en dérives mégalos, se lancent dans un chantier théâtral aussi vertigineux que drolatique : réconcilier sous nos yeux la réalité et le rêve, mais aussi, le trivial et le lyrique. Les bien-nommés Fondateurs conservent l’architecture du récit original, pour mieux en rebâtir l’agencement intérieur.

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T21:45:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:15:00;2022-04-30T18:30:00 2022-04-30T20:15:00;2022-05-01T15:00:00 2022-05-01T16:45:00;2022-05-03T19:30:00 2022-05-03T21:15:00;2022-05-04T19:30:00 2022-05-04T21:15:00;2022-05-05T19:30:00 2022-05-05T21:15:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:15:00;2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T19:45:00