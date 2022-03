LES BOUTOGRAPHIES 2022 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-07 – 2022-05-29

Montpellier Hérault La 22ème édition du Festival de la photographie européenne se déroulera du 07 au 29 mai 2022 à Montpellier au Pavillon Populaire. Les Boutographies offrent un temps de rencontre entre photographes, mais aussi une opportunité d’exposer, de conquérir le public montpelliérain et de partager son idée de la photo avec d’autres photographes français et européens. Pendant les 3 semaines du festival, vous pouvez profiter d’une programmation exigeante, extraite des centaines de candidatures venues de toute l’Europe et présentée dans l’un des plus beaux lieux d’exposition de Montpellier le Pavillon Populaire. Sélection officielle: Alexandra Polina

Eleonora Strano

Joel Jimenez Jara

Laura Pannack

Laure Boyer

Sebastian Wells

Teo Becher

William Lakin

Alexandre Chamelat

Anthony Micallef

Birte Kaufmann

Bruno Trematore

Camille Seilles

Camille Lenain

Ekaterina Zershchikova

Françoise Lambert

Frederic Bourcier

Guillaume Amat

Marie-Pierre Cravedi

Martina Zaninelli

Mathias Benguigui

Mirko Viglino

Pascal Sgro

