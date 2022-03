Les boutiques de Saint-Quentin fêtent la Saint-Patrick Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-03-18 14:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Pour la première fois, St Quentin fête la Saint-Patrick !

Passez à la mode irlandaise l’espace d’un week-end!

Venez danser et assister aux concerts de musiques celtiques, pop rock, Dj et bien sûr, boire de la bière irlandaise !

