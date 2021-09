Les bourrées du Berry et les enquêtes de Pierre Panis COMDT, 4 décembre 2021, Toulouse.

Les bourrées du Berry et les enquêtes de Pierre Panis

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à COMDT

Solange Panis eut l’occasion, enfant et adolescente, de voir et de côtoyer des danseurs de bourrée ayant appris de tradition. Après avoir repris les éléments techniques de ce pas, la posture, les appuis ainsi que le travail rythmique, seront abordés les grands types de bourrée à 2 temps (carrées, chaînées, à 6 …), ainsi que différentes versions de bourrée droite à 3 temps du Bas et du Haut Berry. Ce stage sera l’occasion de visionner des films de collectage et de s’en inspirer pour aller vers la variation et l’improvisation dans les bourrées à 2. – Solange Panis s’est formée depuis son enfance à la danse et à la chanson traditionnelle auprès de son père Pierre Panis, collecteur et transmetteur, sur le terrain en Berry et lors de ses stages. Benoît Roblin est vielliste et danseur berrichon. > pour les danseurs de niveau confirmé et les formateurs

Sur inscriptions / 55 ou 44€ (voir modalités)

Stage de danse avec Solange Panis et Benoît Roblin

