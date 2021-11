Les Bouquinistes #2 Quai Malaquais, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 17h

gratuit

Les Bouquinistes #2, conçu et curaté par Nicolas Silberfaden, fondateur de Bandini Books et en collaboration avec PhotoSaintGermain, célèbre la manière dont l’art est exposé par ces Bouquinistes, son interaction avec le public et l’importance des livres et de l’art dans nos vies.

Grande librairie à ciel ouvert, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, les bouquinistes font partie du paysage culturel et social de la ville de Paris, ornant les berges de la Seine, depuis plus de 300 ans. En hommage à cette longue tradition de libraires, Les Bouquinistes #2, conçu et curaté par Nicolas Silberfaden, fondateur de Bandini Books et en collaboration avec PhotoSaintGermain, célèbre la manière dont l’art y est exposé, son interaction avec le public et l’importance des livres et de l’art dans nos vies.

Artistes et éditeurs sont invités à présenter chacun une installation artistique renouvelée chaque semaine :

Du 4 au 20 novembre: Les Éditions Louis Vuitton présenteront les derniers titres de leur catalogue voyageur

Du 4 au 11 novembre : Sébastien Girard (France, 1970), Clara Bahlsen (Allemagne, 1978), RVB (France) avec le duo d’artistes Mazaccio & Drowilal (France, 1986 et 1988)

Du 12 au 20 novembre : Paulien Oltheten (Pays-Bas, 1982), les maisons d’édition Gato Negro (Mexique) qui présentera l’artiste David Horvitz (Etats-Unis, 1982), Clara Prioux / Club d’Histoire Locale (France, 1989)

Les Boîtes de Claire / Claire Leriche-bouquiniste (France).

Quai Malaquais Quai Malaquais Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (480m) 7 : Pont Neuf (499m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/

