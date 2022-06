LES BOUQUINADES EN PLEIN AIR

2022-07-07 – 2022-07-07 Venez découvrir et écouter en famille des histoires à l’ombre du grand arbre ou des parasols.

Des lectures racontées pour rire, s'émerveiller et rêver… Cet été, la Médiathèque sort de ses murs ! mediatheque@vendinlevieil.fr +33 3 21 77 40 21 https://traitdunion.vendin-le-vieil.fr/

