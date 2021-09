Les Bouilles en vadrouille Pierrefonds, 2 octobre 2021, Pierrefonds.

Les Bouilles en vadrouille 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 18:30:00

Pierrefonds Oise Pierrefonds

0 0 L’Association les Amis des Petites Bouilles vous invite à une randonnée-spectacles à découvrir en famille, les oreilles et les yeux bien ouverts, les pieds bien chaussés et la curiosité aiguisée !

Un parcours de 3km environ sur des sentiers autour de Pierrefonds, des arrêts pour laisser place au spectacle vivant et un espace pour vous désaltérer et vous restaurer.

Laissez-vous guider et profitez pleinement de ce moment !

lespetitesbouillespierrefonds@gmail.com https://lesamisdespetitesbouilles.fr/

Association Les Amis des Petites Bouilles

dernière mise à jour : 2021-09-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise