Saint-Vincent-de-Tyrosse

Les boucles tyrossaises (cyclo route, VTT, marche) Saint-Vincent-de-Tyrosse, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Les boucles tyrossaises (cyclo route, VTT, marche) 2021-08-22 07:00:00 – 2021-08-22 10:00:00 Rue des Genêts Départ salle de Burry

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Les boucles tyrossaises, une matinée sportive avec cyclo route, VTT, marche.

Non licenciés FFCT : 5 € (avec boisson)

Marche : 3 € (avec boisson)

Gratuit pour les licenciés FFCT et les moins de 18 ans l’UST Cyclo

