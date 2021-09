Les boucles rando vélo Caen, 18 septembre 2021, Caen.

Les boucles rando vélo 2021-09-18 08:30:00 – 2021-09-18 18:30:00 Hôtel de ville Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen Calvados

La Communauté urbaine Caen la mer propose deux circuits à vélo pour découvrir le patrimoine de notre territoire.

En écho aux Journées Européennes du Patrimoine, deux circuits en solo ou par équipe de 2, à la découverte des patrimoines des communes de Caen la mer.

Le but est de sillonner villes et villages et de faire des pauses-découvertes sur le patrimoine (matériel ou immatériel). Des questions ou énigmes seront à résoudre tout au long de la journée et les résultats seront donnés à l’arrivée.

Au programme (1 ou 2 boucles au choix) :Samedi 18 septembre de 8h30 à 18h30 : une boucle au départ de Caen vers les communes du sud de Caen la mer.Dimanche 19 septembre de 8h30 à 18h30 : une boucle au départ de Caen la mer vers les communes du nord.

Uniquement sur réservation (20 places/jour) au 06 13 37 29 56À partir de 18 ans, cyclistes confirmés (entre 40 et 60 km/jour par chemins, routes et voies cyclables)Prévoir un vélo type vtc et vtt (pas de vélo urbain ou de route), le repas du midi, encas énergétiques, eau, vêtements adaptés aux conditions météorologiques, carnet et crayon, matériel de réparation cycle…Gilet réfléchissant et un casque sont obligatoiresDéparts : esplanade de l’Hôtel de Ville de Caen

© Ville de Caen – Jean-Christophe Lorieux

+33 2 31 30 45 01 https://caenlamer.fr/actualites/les-boucles-rando-velo?fbclid=IwAR23FyWliPNC8GRB3EVUdAtyfz-Oqfsa6z-xjsPL-HUay1ll3onQKXQ8ToY

