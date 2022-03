Les Boucles d’Usseau Val-du-Mignon, 20 mars 2022, Val-du-Mignon.

Les Boucles d’Usseau rue des écoles Salle des fêtes Val-du-Mignon

2022-03-20 09:30:00 – 2022-03-20 rue des écoles Salle des fêtes

Val-du-Mignon Deux-Sèvres Val-du-Mignon

12ème édition

Cette course de 10 km et 5 km possède le label départemental. Les parcours s’effectuent sur route et chemins en boucles formant un huit. Ravitaillement prévu aux 5 km. Le circuit est entièrement sécurisé (signaleurs aux carrefours, poste de sécurité, ambulance). Un service médical sera présent pendant toute la durée de la course.

La course est limitée à 210 participants.

La remise des dossards aura lieu de 8h à 9h15 le jour de la course . Le départ est fixé à 9h30 devant la salle des fêtes d’Usseau.

Récompenses :

De nombreuses récompenses à la clef !

+33 6 74 58 67 46

rue des écoles Salle des fêtes Val-du-Mignon

