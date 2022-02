Les Boucles du Verdon 2022 Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Les Boucles du Verdon 2022 Gréoux-les-Bains, 8 mai 2022, Gréoux-les-Bains. Les Boucles du Verdon 2022 Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains

2022-05-08 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-08 12:00:00 12:00:00 Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Gréoux-les-Bains Cyclosportive ouverte à tous, de Juniors à Masters. Parcours cyclotourisme et vélo à assistance électrique.

Plusieurs départs : 8h30, 8h45 et 9h. lesbouclesduverdon@gmail.com https://www.atcc-lesbouclesduverdon.fr/ Centre de Congrès l’Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Centre de Congrès l'Etoile Avenue Pierre Brossolette Ville Gréoux-les-Bains lieuville Centre de Congrès l'Etoile Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Departement Alpes de Haute-Provence

Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greoux-les-bains/

Les Boucles du Verdon 2022 Gréoux-les-Bains 2022-05-08 was last modified: by Les Boucles du Verdon 2022 Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains 8 mai 2022 Alpes-de-Haute-Provence Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence