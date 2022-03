Les Boucles du pays elbeuvien Place de la Mairie,Caudebec-lès-Elbeuf, 19 mars 2022, Caudebec-lès-Elbeuf.

Les Boucles du pays elbeuvien

Place de la Mairie, Caudebec-lès-Elbeuf, le samedi 19 mars à 10:00

2 parcours sont proposés sur la journée du samedi : * 5 km : Course non chronométrée accessible à tous, en courant ou en marchant. Le montant des inscriptions sera intégralement reversé au Comité de Seine-Maritime de la Ligue contre le Cancer. Le départ se fera le samedi 19 mars à 10h00 devant la mairie de Caudebec-lès-Elbeuf. * Course enfants : dès 14h, des courses gratuites sont organisées dans le parc extérieur de la salle Calmat de Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour les enfants nés de 2009 à 2014 inclus. Ils pourront courir entre 800m et 1800m selon leur âge.

Sur inscription

La course des boucles du pays elbeuvien se déroule le week end du 19 et 20 mars 2022.

Place de la Mairie,Caudebec-lès-Elbeuf Pl. Jean Jaurès Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:00:00