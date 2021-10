Paris Mairie du 17e arrondissement île de France, Paris Les Boucles du 17e Mairie du 17e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 28 novembre 2021

Vous êtes tous attendus à cette fête sportive organisée par l’OMS 17 à partir de 9h45. La course détient le label Régional FFA et permet de se qualifier au championnat de France de 10km. Un circuit plat en ville dans l’arrondissement dans l’ensemble avec quelques montées peu élevées Les Boucles du 17eme c’est deux boucles de 5 kilomètres avec un départ à 10H15 et une arrivée rue Mstislav Rostropovitch à côté du centre sportif Lippmann. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le 17 e en courant entre amis, copines, en famille, ou entre collègues. Le retrait des dossards se fera le vendredi de 15H00 à 18H00 et le samedi 10H00 à 18H00 dans la mairie du 17eme rue des Batignolles 75017 Événements -> Événement sportif Mairie du 17e arrondissement 16 rue des Batignolles Paris 75017

