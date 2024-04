Les boucles de l’estuaire Plourivo, mercredi 1 mai 2024.

Les boucles de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Parcourez les landes et la forêt littorale de Penhoat Lancerf à la découverte de son histoire et de ses richesses naturelles. Vos pas vous mèneront jusqu’aux magnifiques point de vue sur le fleuve et sur le château de la Roche-Jagu. Laissez-vous surprendre par la beauté et la diversité des paysages. Balade de 5 kms (2h30). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 12:30:00

Maison de l’estuaire

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh

