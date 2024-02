Les Boucles de Lalinde Lalinde, dimanche 7 avril 2024.

Les Boucles de Lalinde Lalinde Dordogne

Dans l’esprit des 50 km de Lalinde, 3 circuits de randonnée ouverts à tous en allure libre en coteaux et vallées

28 km / 17 km / 10 km pour coureurs et marcheurs

BREVET DE MARCHE AUDAX 25 km (1er en Dordogne)

INITIATION MARCHE AUDAX sur 17 km (départ 9h00) ou 8 km (départ 12h30)

Accueil des participants à partir de 7h30 avec enregistrement et retrait des bracelets. Café offert. Échauffement par une coach avant départ. Départs à 9h00. Retrait des bracelets possible le samedi 6 avril de 15h00 à 17h00.

Ravitaillements sur circuits. Se munir d’un gobelet personnel. Soupe offerte à l’arrivée. Buvette et restauration possible. Vente de crêpes. Tombola lots tirés au sort parmi tous les participants. .

Début : 2024-04-07 07:30:00

fin : 2024-04-07

Base de loisirs de la Guillou

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesmarcheursdelavallee@orange.fr

