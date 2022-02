Les Boucles de la Saâne Luneray, 24 avril 2022, Luneray.

Les Boucles de la Saâne Luneray

2022-04-24 07:30:00 07:30:00 – 2022-04-24

Luneray Seine-Maritime Luneray

La traditionnelle manifestation cyclo du club de Luneray est de retour. Préparez votre vélo !

Accueil à la salle des sports rue des écuyers.

Boucles de 29 km, 50 km et 80 km pour les cyclo, parcours spécial VTTistes, et deux boucles de randonnée pédestre, de 5 km en circuit patrimoine à la découverte de Luneray, et 15 km vers Brachy pour les marcheurs.

Venez profiter des paysages de la vallée de la Saâne et partager un moment convivial avec le cyclo club de Luneray !

La traditionnelle manifestation cyclo du club de Luneray est de retour. Préparez votre vélo !

Accueil à la salle des sports rue des écuyers.

Boucles de 29 km, 50 km et 80 km pour les cyclo, parcours spécial VTTistes, et deux boucles de randonnée…

+33 6 19 72 14 92 http://www.luneraycycloclub.fr/

La traditionnelle manifestation cyclo du club de Luneray est de retour. Préparez votre vélo !

Accueil à la salle des sports rue des écuyers.

Boucles de 29 km, 50 km et 80 km pour les cyclo, parcours spécial VTTistes, et deux boucles de randonnée pédestre, de 5 km en circuit patrimoine à la découverte de Luneray, et 15 km vers Brachy pour les marcheurs.

Venez profiter des paysages de la vallée de la Saâne et partager un moment convivial avec le cyclo club de Luneray !

Luneray

dernière mise à jour : 2022-02-11 par