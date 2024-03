Les Boucles de la Saâne 32e édition Salle des sports Luneray, dimanche 21 avril 2024.

Les Boucles de la Saâne 32e édition Salle des sports Luneray Seine-Maritime

La traditionnelle manifestation cyclo du club de Luneray est de retour. Préparez votre vélo !

Accueil à la salle des sports rue des écuyers.

Boucles de 30km, 50 km et 80 km pour les cyclo, parcours spécial VTTistes de 35, 45 ou 60km, et deux boucles de 8 et 13 km pour les marcheurs.

Venez profiter des paysages de la vallée de la Saâne et partager un moment convivial avec le cyclo club de Luneray !

Parcours balisés, ravitaillement et tombola !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 07:30:00

fin : 2024-04-21

Salle des sports Rue des Écuyers

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

