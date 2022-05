LES BOUCLES DE LA MAYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LES BOUCLES DE LA MAYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne, 28 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. LES BOUCLES DE LA MAYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-28 10:30:00 – 2022-05-28 18:00:00

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne La troisième étape des Boucles de la Mayenne 2022 partira de Saint-Berthevin pour rejoindre Château-Gontier après une étape de 188 km ! Le premier passage des coureur est prévu à 16h05, ils parcourront ensuite le circuit final dans Château-Gontier pour une arrivée prévue vers 16h45.

Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter du village d’animation installé dans le Jardin du Bout du Monde. Il sera composé d’une trentaine de stands autour de la petite reine : associations sportives du territoire, vendeurs de cycles du territoire, animation Vélos rigolo, prévention routière, stand de l’office de tourisme. Des producteurs locaux artisanaux auront également le plaisir de vous faire déguster quelques spécialités du cru et une buvette sera proposée par le Véloce Club de Château-Gontier. Le samedi 28 mai, rendez-vous à Château-Gontier pour l’arrivée de la troisième étape des Boucles de la Mayenne 2022 ! Durant toute la journée profitez du village d’animations au jardin du bout du monde. https://www.bouclesdelamayenne.fr/ La troisième étape des Boucles de la Mayenne 2022 partira de Saint-Berthevin pour rejoindre Château-Gontier après une étape de 188 km ! Le premier passage des coureur est prévu à 16h05, ils parcourront ensuite le circuit final dans Château-Gontier pour une arrivée prévue vers 16h45.

Tout au long de la journée, vous pourrez également profiter du village d’animation installé dans le Jardin du Bout du Monde. Il sera composé d’une trentaine de stands autour de la petite reine : associations sportives du territoire, vendeurs de cycles du territoire, animation Vélos rigolo, prévention routière, stand de l’office de tourisme. Des producteurs locaux artisanaux auront également le plaisir de vous faire déguster quelques spécialités du cru et une buvette sera proposée par le Véloce Club de Château-Gontier. Château-Gontier-sur-Mayenne

