Les Boucles de La Marque bois d’Infière, 15 mai 2022, Gruson.

Les Boucles de La Marque

bois d’Infière, le dimanche 15 mai à 09:30

Organisée par Lille 3000 et l’association La Marque au Fil de l’eau (regroupant les communes d’Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest sur Marque, Gruson, Péronne en Mélantois, Sainghin en Mélantois, Sailly Lez Lannoy, Tressin et Willems) en partenariat avec le Chouett’VTT club de Forest-sur-Marque, Le Prato, les compagnies du Tire Laine et In Illo Temporé. Cette balade cyclotouriste, pour sa 10 ème édition, est organisée sur la thématique “UTOPIA”. Le Prato et les compagnies du Tire Laine et In Illo Temporé accompagnent la journée avec des animations variées aux accents burlesques, festifs et participatifs. Les Frères Côtes assureront la petite restauration sur leur terrain et feront découvrir les joies de la permaculture.

entrée libre

Deux randonnées familiales à vélo et pied ponctuées de spectacles

bois d’Infière chemin du Marais Gruson Gruson Nord



