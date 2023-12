Juraquette Les Bouchoux, 18 février 2024, Les Bouchoux.

Les Bouchoux Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18

fin : 2024-02-18

.

Juraquette : 27ème édition

Dimanche18 février 2024, Les Bouchoux

À tous les amateurs de randonnée en raquettes et de moyenne montagne : une journée sportive et festive pour petits et grands ! (Re)découvrez le village des Bouchoux lors d’une randonnée, raquettes aux pieds. Deux parcours proposés : 6 et 12 km.

.

Les Bouchoux 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE