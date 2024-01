Les Bouchons de Joigny Joigny, samedi 31 août 2024.

Les Bouchons de Joigny Joigny Yonne

9e édition des Bouchons de Joigny organisée par Les Vieilles Coquilles Icaunaises et l’Office de Tourisme de Joigny & du Jovinien. Bal et guinguette le samedi, reconstitution des bouchons le dimanche. Des centaines de véhicules défileront avant de prendre la pose le long des quais. Un spectacle qui émerveille les plus jeunes et qui fait retomber en enfants les plus âgés ! .

Place du 1er RVY Quartier Rive Gauche Parc du Chapeau

Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31

fin : 2024-09-01



L’événement Les Bouchons de Joigny Joigny a été mis à jour le 2024-01-25 par COORDINATION YONNE