Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce dimanche 27 juin un film De David Silverman, Raymond S. Persi : Les Bouchetrous Synopsis : Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ? Ouverture des portes à 14h00, début du film à 14h30.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

