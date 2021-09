Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Les bouchées Cherbourgeoises Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Les bouchées Cherbourgeoises 2021-09-24 – 2021-09-26 Cherbourg-Octeville Centre ville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Pour la 6ème année, les Bouchées cherbourgeoises reviennent pour le plus grand plaisir des gourmands ! Vendredi 24 et samedi 25 septembre, rendez-vous dans les établissements participants pour déguster les bouchées édition 2021. Et dimanche 26 septembre, on se retrouve tous sur la Place du Général de Gaulle au coeur d'un village gourmand qui sera animé par des concerts.

